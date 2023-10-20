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21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день археологии

Киев • УНН

 • 281938 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня, 21 октября, Всемирный день йододефицита. Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения, пишет УНН.

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день археологии

Доказано, что в организме здорового человека содержится 25-35 миллиграммов йода. Основная часть йода находится в щитовидной железе, которая является главным регулятором обмена веществ человеческого организма.

Йод не синтезируется в наших тканях и органах человека, а попадает в организм только извне: из воды, воздуха и пищи. Недостаток йода приводит к серьезным сбоям в физическом и умственном развитии, вызывает нарушение обмена веществ, снижение иммунитета, развитие тяжелых болезней

Больше всего йода находится в воздухе, воде и почве приморских регионов.

В 1980 году ВОЗ объявила факт, что 60% населения земли имеют дефицит йода.

Несмотря на реализацию многочисленных программ по улучшению ситуации, по мнению многих специалистов до этого времени более 30% населения нашей планеты живет в условиях острого йододефицита.

По инициативе Археологического института США в третью субботу октября отмечается Всемирный день археологии.

Цель события — подчеркнуть значение археологии в изучении истории человеческой цивилизации, и её вклад в развитие общества.
В этот день, как правило, организуются, экскурсии к археологическим памятникам и местам раскопок, встречи с известными археологами.

Еще сегодня можно приобщиться к Дню очистки виртуального рабочего стола на комп’ютере.

Событие начали сотрудники Музея персональных компьютеров в Канаде с целью мотивировать пользователей ПК выделить свободное время на упорядочение собственного виртуального пространства.

По церковному календарю 21 октября — День памяти Илариона Великого.

Мужчина родился в ІІІ веке в языческой семье в Палестине. В юных годах отправился в Александрию. Там он встретился с Антонием Великим, под влиянием которого принял христианство.

Впоследствии Иларион вернулся домой, много проповедовал. Имел дар исцеления и изгнания бесов.

В какой-то момент Иларион решил уединиться в пустыне, основал несколько монастырей.

По преданию, Иларион сам предсказал свою смерть — поехал в Египет на могилу Антония, а затем на Кипр, где и умер.

Именины сегодня празднуют Иларион, Илья, Василий, Виктор, Владимир, Елизавета, Мария, Надежда, Татьяна.

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