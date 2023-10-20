21 жовтня: Всесвітній день йододефіциту, Міжнародний день археології
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сьогодні, 21 жовтня, Всесвітній день йододефіциту. Подія була започаткована за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише УНН.
Доведено, що в організмі здорової людини міститься 25-35 міліграмів йоду. Основна частина йоду знаходиться у щитовидній залозі, яка є головним регулятором обміну речовин людського організму.
Йод не синтезується в наших тканинах та органах людини, а потрапляє в організм лише ззовні: з води, повітря та їжі. Нестача йоду призводить до серйозних збоїв у фізичному та розумовому розвитку, викликає порушення обміну речовин, зниження імунітету, розвиток тяжких хвороб
Найбільше йоду знаходиться в повітрі, воді та ґрунті приморських регіонів.
У 1980 році ВООЗ оголосила факт, що 60% населення землі мають дефіцит йоду.
Незважаючи на реалізацію численних програм щодо покращення ситуації, на думку багатьох фахівців до цього часу більше 30% населення нашої планети живе в умовах гострого йододефіциту.
За ініціативи Археологічного інституту США у третю суботу жовтня відзначається Всесвітній день археології.
Мета події — підкреслити значення археології у вивченні історії людської цивілізації, та її внесок у розвиток суспільства.
У цей день, як правило, організовуються, екскурсії до археологічних пам’яток та місць розкопок, зустрічі з відомими археологами.
Ще сьогодні можна долучитися до Дня очищення віртуального робочого столу на комп’ютері.
Подію започаткували співробітники Музею персональних комп’ютерів у Канаді з метою мотивувати користувачів ПК виділити вільний час на впорядкування власного віртуального простору.
За церковним календарем 21 жовтня — День пам’яті Іларіона Великого.
Чоловік народився у ІІІ столітті в язичницькій родині у Палестині. В юних роках вирушив до Олександрії. Там він зустрівся з Антонієм Великим, під впливом якого прийняв християнство.
Згодом Іларіон повернувся додому, багато проповідував. Мав дар зцілення та вигнання бісів.
У якійсь момент Іларіон вирішив усамітнися в пустелі, заснував декілька монастирів.
За переказом, Іларіон сам передбачив свою смерть — поїхав до Єгипту на могилу Антонія, а потім на Кіпр, де і помер.
Іменини сьогодні святкують Іларіон, Ілля, Василь, Віктор, Володимир, Єлизавета, Марія, Надія, Тетяна.