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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

Киев  •  УНН

21 апреля 2024, 03:19  •  13857 просмотра

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Во Всемирный день миграции рыб проводятся мероприятия, которые привлекают внимание к сокращению популяций мигрирующих рыб. С 1970 года их количество сократилось на 76% из-за строительства плотин, изменения климата и чрезмерного вылова рыбы, что угрожает пресноводным экосистемам.

Сегодня, 21 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня миграции рыб, пишет УНН.

Мигрирующие рыбы регулярно перемещаются в поисках пищи или для размножения. Эти миграции могут происходить как только в пресной или соленой воде, так и между реками и морями, океанами в обоих направлениях.

Сегодня, при наличии большого количества плотин, ухудшенного климатического состояния и активного вылова, мигрирующим рыбам трудно придерживаться собственного маршрута, численность этого вида резко уменьшается. Все эти факторы крайне негативно влияют на состояние рек, без которых функционирование экосистем невозможно.

Человечество продолжает недооценивать пресноводные рыбы. Биоразнообразие пресной воды сокращается вдвое быстрее, чем в наших океанах или лесах. С 1970 года популяции мигрирующих пресноводных рыб сократились на 76%. Наиболее заметное уменьшение было в Европе - 93% и Латинской Америке и Карибском бассейне - 84%.

В то же время, этот показатель в Северной Америке составлял лишь 28%. Ученые пришли к выводу, что управление рыболовством может замедлить уменьшение численности.

Среди мигрирующих рыб, которые встречаются в Украине под угрозой исчезновения популяции в дикой природе оказались, в первую очередь, осетровые (белуга, осетр русский), некоторые карповые Днепровского бассейна (вырезуб и рыбец), а также угорь речной.

Еще один сегодняшний праздник посвященный фауне - День кроншнепа (кулона).

Кроншнеп - птица из семейства сивкоподобных. Отличается длинным тонким сильно загнутым к низу клювом.

Окраска перьев однотонная, с мелкими пятнышками, спина серая или буроватая. Брюхо белое, бока белые с темными пятнами. Хвост с поперечными полосами.

Цель сегодняшнего события - подчеркнуть важную роль, этих перелетных птиц, оказавшихся на грани вымирания, в экосистемах, а также об угрозах, с которыми они сталкиваются из-за потери среды обитания, уничтожения локаций их гнездования и миграционных остановок, изменения климата, охоты и другой деятельности человека.

По оценкам орнитологов, в Европе постоянно гнездятся не более 200 тысяч пар кроншнепов, в Украине - около 100 пар.

Также сегодня можно присоединиться к Всемирному дню творчества и инноваций.

Цель события - донести до общества информацию, что инновации имеют важное значение для использования экономического потенциала наций. Человеческое творчество и инновации, как на индивидуальном, так и на групповом уровнях, стали настоящим богатством наций в двадцать первом веке.

На культуру и творчество приходится 3,1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 6,2% всех рабочих мест. Экспорт культурных товаров и услуг удвоился в стоимости с 2005 года и достиг 389,1 млрд долларов США в 2019 году.

Еще сегодня можно приобщиться к Международному дню конопли.

В последние годы сегодняшнее событие - это деятельность активистов и организаций, которые призывают прекратить стереотипное отношение и криминализацию конопли. Этот день также является возможностью отметить прогресс, достигнутый в легализации конопли и признание ее потенциала как жизненно важного ресурса для таких отраслей, как сельское хозяйство, здравоохранение и текстильная промышленность.

По церковному календарю сегодня День памяти священномученика Януария.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу. Был проповедником, богословом, получил сан епископа Беневентского.

Во время усиления гонений на христиан по приказу императора Диоклетиана епископа схватили и замучили до смерти.

Именины 21 апреля празднуют Ян, Денис, Максим, Николай.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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