200 украинских авиаторов в Британии завершили базовую подготовку перед обучением на F-16

В Великобритании 200 украинских авиаторов завершили базовое обучение, которое включало летную, наземную и языковую подготовку перед тренировками на истребителях F-16, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

«200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, инструкторы Королевских ВВС ознакомили пилотов с общими навыками управления самолетом, полетами по приборам, навигацией на низких высотах и маневрированием в сложных формациях.

Напомним

Правительство Великобритании объявило о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов для документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений, совершенных во время российского вторжения.