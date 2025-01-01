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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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200 украинских авиаторов в Британии завершили базовую подготовку перед обучением на F-16

200 украинских авиаторов в Британии завершили базовую подготовку перед обучением на F-16

Киев  •  УНН

 • 3264 просмотра

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В Великобритании 200 украинских авиаторов завершили базовую подготовку перед тренировками на F-16. Программа включала летную, наземную и языковую подготовку под руководством Королевских ВВС.

В Великобритании 200 украинских авиаторов завершили базовое обучение, которое включало летную, наземную и языковую подготовку перед тренировками на истребителях F-16, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

«200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, инструкторы Королевских ВВС ознакомили пилотов с общими навыками управления самолетом, полетами по приборам, навигацией на низких высотах и маневрированием в сложных формациях.

Напомним 

Правительство Великобритании объявило о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов для документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений, совершенных во время российского вторжения. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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