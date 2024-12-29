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Британія виділить Україні гроші на розслідування російських воєнних злочинів

Британія виділить Україні гроші на розслідування російських воєнних злочинів

Київ • УНН

 • 39340 перегляди

Уряд Великої Британії надасть 4,5 млн фунтів для документування та розслідування воєнних злочинів рф в Україні.

Уряд Великої Британії оголосив про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів для документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення. Відповідна заява зʼявилась на сайті Уряду Британії, пише УНН.

"Оскільки урядова підтримка продовжується і в 2025 році, сьогодні (в неділю) оголошено про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів на підтримку зусиль України в пошуку правосуддя щодо воєнних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів в Україні та доповнює роботу Великої Британії з партнерами зі США та ЄС через Консультативну групу з розслідування воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні Британського Уряду.

Велика Британія вже передала Україні понад 400 різних видів військової допомоги. Серед останніх поставок — перші 100 із 650 легких багатоцільових ракет, про що було оголошено у вересні, та сучасне морське обладнання. 

З початку повномасштабної війни у КНДІСЕ провели 30 тис. судових експертиз, які в більшості стосувалися наслідків російської агресії17.12.24, 14:06 • 149968 переглядiв

Нагадаємо 

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів, що дорівнює 286 мільйонів доларів. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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