Британия выделит Украине деньги на расследование российских военных преступлений

Правительство Великобритании объявило о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов для документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений, совершенных во время российского вторжения. Соответствующее заявление появилось на сайте Правительства Великобритании, пишет УНН.

«Поскольку правительственная поддержка продолжается и в 2025 году, сегодня (в воскресенье) объявлено о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов на поддержку усилий Украины в поиске правосудия в отношении военных преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Финансирование предназначено для поддержки документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений в Украине и дополняет работу Великобритании с партнерами из США и ЕС через Консультативную группу по расследованию военных преступлений», - говорится в сообщении Британского Правительства.

Великобритания уже передала Украине более 400 различных видов военной помощи. Среди последних поставок - первые 100 из 650 легких многоцелевых ракет, о чем было объявлено в сентябре, и современное морское оборудование.

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

Напомним

Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов, что равно 286 миллионам долларов.