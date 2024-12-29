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Британия выделит Украине деньги на расследование российских военных преступлений

Британия выделит Украине деньги на расследование российских военных преступлений

Киев  •  УНН

 • 6387 просмотра

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Правительство Великобритании предоставит 4,5 млн фунтов для документирования и расследования военных преступлений рф в Украине.

Правительство Великобритании объявило о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов для документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений, совершенных во время российского вторжения. Соответствующее заявление появилось на сайте Правительства Великобритании, пишет УНН.

«Поскольку правительственная поддержка продолжается и в 2025 году, сегодня (в воскресенье) объявлено о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов на поддержку усилий Украины в поиске правосудия в отношении военных преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Финансирование предназначено для поддержки документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений в Украине и дополняет работу Великобритании с партнерами из США и ЕС через Консультативную группу по расследованию военных преступлений», - говорится в сообщении Британского Правительства.

Великобритания уже передала Украине более 400 различных видов военной помощи. Среди последних поставок - первые 100 из 650 легких многоцелевых ракет, о чем было объявлено в сентябре, и современное морское оборудование. 

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии17 дек. 2024, 12:06 • 149659 просмотров

Напомним 

Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов, что равно 286 миллионам долларов. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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