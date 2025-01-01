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200 українських авіаторів у Британії завершили базову підготовку перед навчанням на F-16

200 українських авіаторів у Британії завершили базову підготовку перед навчанням на F-16

Київ • УНН

 • 51387 перегляди

У Великій Британії 200 українських авіаторів завершили базову підготовку перед тренуваннями на F-16. Програма включала льотну, наземну та мовну підготовку під керівництвом Королівських ВПС.

У Великій Британії 200 українських авіаторів завершили базове навчання, яке включало льотну, наземну та мовну підготовку перед тренуваннями на винищувачах F-16, передає УНН з посиланням на Генштаб.

"200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, інструктори Королівських ВПС ознайомили пілотів із загальними навичками управління літаком, польотами за приладами, навігацією на низьких висотах та маневруванням у складних формаціях.

Нагадаємо 

Уряд Великої Британії оголосив про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів для документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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