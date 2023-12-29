"1984" Оруєлла – самая воруемая книга в россии
Киев • УНН
Книга Джорджа Оруэлла "1984" стала самой воруемой и самой продаваемой в россии в 2023 году; ее популярность возросла после вторжения в Украину.
Самой воруемой книгой в россии в 2023 году стал роман "1984" Джорджа Оруэлла. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на данные сети "Читай-город — Буквоед, передаёт УНН.
Книга вошла как в топ пропаж, так и в топ продаж года.
Детали
По данным россиской книжной сети в этом году продавцы не досчитались 460 экземпляров антиутопии Джорджа Оруэлла.
Они также отметили, что продажи романа "1984" в рф резко возросли после начала полномасштабного вторжения в Украину. Вместе с тем эта книга давно входил в список самых продаваемых в россии, как минимум с 2010 года.
Дополнительно
"1984" - не входит в перечень запрещённых книг в россии, и доступен в открытой продаже. Однако по данным росСМИ, два человека, бесплатно раздававшие этот роман прохожим в москве в марте 2022 года, были арестованы и обвинены в "дискредитации российской армии".
"1984" Оруєлла – самая воруемая книга в россии
Книга Джорджа Оруэлла "1984" стала самой воруемой и самой продаваемой в россии в 2023 году; ее популярность возросла после вторжения в Украину.
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