"1984" Оруєлла – самая воруемая книга в россии

Самой воруемой книгой в россии в 2023 году стал роман "1984" Джорджа Оруэлла. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на данные сети "Читай-город — Буквоед, передаёт УНН.

Книга вошла как в топ пропаж, так и в топ продаж года. - заявили в сети.

Детали

По данным россиской книжной сети в этом году продавцы не досчитались 460 экземпляров антиутопии Джорджа Оруэлла.

Они также отметили, что продажи романа "1984" в рф резко возросли после начала полномасштабного вторжения в Украину. Вместе с тем эта книга давно входил в список самых продаваемых в россии, как минимум с 2010 года.

Дополнительно

"1984" - не входит в перечень запрещённых книг в россии, и доступен в открытой продаже. Однако по данным росСМИ, два человека, бесплатно раздававшие этот роман прохожим в москве в марте 2022 года, были арестованы и обвинены в "дискредитации российской армии".