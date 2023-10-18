19 октября: День разрешения конфликтов, Международных день правильных действий при землетрясениях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня в третий четверг октября отмечается День разрешения конфликтов. Событие было основано в США в 2005 году по инициативе Ассоциации разрешения конфликтов, пишет УНН.
Цель сегодняшнего события — популяризация в обществе мирных методов в разрешении споров, напоминание о том, что конфликты в любых сферах человеческой жизни можно решать, не прибегая к агрессии или насилию.
День разрешения конфликтов напоминает о важности разрешения споров с пониманием и состраданием. Популяризируя мирные методы разрешения конфликтов, мы можем способствовать созданию более гармоничного и сплоченного общества.
С 2008 года в третий четверг октября, который в этом году приходится на 19-е число, проходят мероприятия по случаю Международного дня правильных действий при землетрясениях.
Событие было основано в американском штате Калифорния, где довольно часто происходят землетрясения, с целью — научить людей правильно действовать во время этого стихийного бедствия.
В настоящее время к Дню правильных действий при землетрясениях ежегодно присоединяются более 55 миллионов людей в более чем 60-ти странах мира.
По мнению многих специалистов по экстренным ситуациям наиболее эффективным способом минимизации травм и смертельных случаев во время землетрясений является методика “Падай, накрывайся и держись”.
Она предусматривает, что человек должен упасть на землю, прикрыть голову и тело (желательно спрятаться под столом), и держаться за мебель.
19 октября также проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня костей и суставов у детей.
Цель события — распространение информации о болезнях опорно-двигательного аппарата присущих детям, принятие мер по уменьшению детского травматизма, профилактика ожирения, авитаминоза, которые часто являются причинами болезней опорно-двигательного аппарата.
Еще 19 октября отмечается Международный день джина с тоником.
В 18-м веке шотландский врач Джордж Клегхорн выяснил, что компонент тонизирующей воды хинин может лечить малярию, которой тогда болели многие люди в Индии, которая была британской колонией.
Чтобы перебить терпкий вкус хинина британские офицеры смешивали тонизирующую воду с джином, лаймом и сахаром. Именно так и возник всемирно известный коктейль.
Международный день джина с тоником также посвящен покойной Мэри Эдит Кейберн — известной в многих странах поклоннице этого коктейля, которая дожила до 95 лет.
Еще сегодня можно отпраздновать Международный день кредитных союзов и День “Оцените свою жизнь”.
По церковному календарю 19 октября перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
Мужчина жил в 9-10 веках в Болгарии.
По преданию, Иоанн рано стал сиротой и с детских лет стал пастухом. Как-то он потерял корову с теленком. За это владелец стада сильно разозлился на парня. Иоанн начал молиться, и корова с теленком сразу нашлись.
Впоследствии парень принял монашеский постриг и уединился в пещере в лесу. К Иоанну приходило много паломников. Возле пещеры появился монастырь, в котором Иоанн стал игуменом.
С временем Иоанн снова решил уединиться, снова ушел в пещеру, где и умер.
В 13-м веке мощи преподобного были перенесены в Тырново.
Именины сегодня празднуют Иван, Дмитрий, Михаил, Феликс, Николай, Леонид, Петр, Павел.