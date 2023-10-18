19 октября: День разрешения конфликтов, Международных день правильных действий при землетрясениях

Цель сегодняшнего события — популяризация в обществе мирных методов в разрешении споров, напоминание о том, что конфликты в любых сферах человеческой жизни можно решать, не прибегая к агрессии или насилию.

День разрешения конфликтов напоминает о важности разрешения споров с пониманием и состраданием. Популяризируя мирные методы разрешения конфликтов, мы можем способствовать созданию более гармоничного и сплоченного общества.

С 2008 года в третий четверг октября, который в этом году приходится на 19-е число, проходят мероприятия по случаю Международного дня правильных действий при землетрясениях.

Событие было основано в американском штате Калифорния, где довольно часто происходят землетрясения, с целью — научить людей правильно действовать во время этого стихийного бедствия.

В настоящее время к Дню правильных действий при землетрясениях ежегодно присоединяются более 55 миллионов людей в более чем 60-ти странах мира.

По мнению многих специалистов по экстренным ситуациям наиболее эффективным способом минимизации травм и смертельных случаев во время землетрясений является методика “Падай, накрывайся и держись”.

Она предусматривает, что человек должен упасть на землю, прикрыть голову и тело (желательно спрятаться под столом), и держаться за мебель.

19 октября также проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня костей и суставов у детей.

Цель события — распространение информации о болезнях опорно-двигательного аппарата присущих детям, принятие мер по уменьшению детского травматизма, профилактика ожирения, авитаминоза, которые часто являются причинами болезней опорно-двигательного аппарата.

Еще 19 октября отмечается Международный день джина с тоником.

В 18-м веке шотландский врач Джордж Клегхорн выяснил, что компонент тонизирующей воды хинин может лечить малярию, которой тогда болели многие люди в Индии, которая была британской колонией.

Чтобы перебить терпкий вкус хинина британские офицеры смешивали тонизирующую воду с джином, лаймом и сахаром. Именно так и возник всемирно известный коктейль.

Международный день джина с тоником также посвящен покойной Мэри Эдит Кейберн — известной в многих странах поклоннице этого коктейля, которая дожила до 95 лет.

Еще сегодня можно отпраздновать Международный день кредитных союзов и День “Оцените свою жизнь”.

По церковному календарю 19 октября перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Мужчина жил в 9-10 веках в Болгарии.

По преданию, Иоанн рано стал сиротой и с детских лет стал пастухом. Как-то он потерял корову с теленком. За это владелец стада сильно разозлился на парня. Иоанн начал молиться, и корова с теленком сразу нашлись.

Впоследствии парень принял монашеский постриг и уединился в пещере в лесу. К Иоанну приходило много паломников. Возле пещеры появился монастырь, в котором Иоанн стал игуменом.

С временем Иоанн снова решил уединиться, снова ушел в пещеру, где и умер.

В 13-м веке мощи преподобного были перенесены в Тырново.

Именины сегодня празднуют Иван, Дмитрий, Михаил, Феликс, Николай, Леонид, Петр, Павел.