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19 жовтня: День вирішення конфліктів, Міжнародних день правильних дій при землетрусах

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні у третій четвер жовтня відзначається День вирішення конфліктів. Подія була започаткована в США у 2005 році за ініціативи Асоціації вирішення конфліктів, пише УНН.

19 жовтня: День вирішення конфліктів, Міжнародних день правильних дій при землетрусах

Мета сьогоднішньої події — популяризація у суспільстві мирних методів у вирішенні суперечок, нагадування про те, що конфлікти у будь-яких сферах людського життя можна вирішувати, не вдаючись до агресії чи насильства.

День вирішення конфліктів нагадує про важливість вирішення суперечок з розумінням і співчуттям. Популяризуючи мирні методи вирішення конфліктів, ми можемо сприяти створенню більш гармонійного та згуртованого суспільства.

З 2008 року у третій четвер жовтня, який цього року припадає на 19-те число, відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня правильних дій при землетрусах.
Подія була заснована в американському штаті Каліфорнія, де досить часто відбуваються землетруси, з метою — навчити людей правильно діяти під час цього стихійного лиха.

Нині до Дня правильних дій при землетрусах щороку долучаються більше 55 мільйонів людей у більш ніж 60-ти країнах світу.

На думку багатьох фахівців з екстрених ситуацій найбільш ефективним способом мінімізації травм і смертельних випадків під час землетрусів є методика “Падай, накривайся і тримайся”.
Вона передбачає, що людина має впасти на землю, прикрити голову та тіло (бажано сховатися під столом), і триматися за меблі.

19 жовтня також проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня кісток і суглобів у дітей.

Мета події — поширення інформації про хвороби опорно-рухового апарату притаманні дітям, вжиття заходів щодо зменшення дитячого травматизму, профілактика ожиріння, авітамінозу, які часто є причинами хвороб опорно-рухового апарату.

Ще 19 жовтня відзначається Міжнародний день джина з тоніком.

У 18-му столітті шотландський лікар Джордж Клегхорн з’ясував, що компонент тонізуючої води хінін може лікувати малярію, якою тоді хворіли багато людей в Індії, яка була британською колонією.

Аби перебити терпкий смак хініну британські офіцери змішували тонізуючу воду з джином, лаймом та цукром. Саме так і виник всесвітньовідомий коктейль.

Міжнародний день джину з тоніком також присвячений покійній Мері Едіт Кейберн — відомої у багатьох країнах шанувальниці цього коктейлю, яка дожила до 95 років.

Ще сьогодні можна відсвяткувати Міжнародний день кредитних спілок та День “Оцініть своє життя”.

За церковним календарем 19 жовтня перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського.
Чоловік жив у 9-10 століттях в Болгарії.

За переказом, Іоанн рано став сиротою і з дитячих років став пастухом. Якось він загубив корову з телям. За це власник стада сильно розлютився на хлопця. Іоанн почав молитися, і корова з телям одразу знайшлися.

Згодом хлопець прийняв чернечий постриг та усамітнився у печері в лісі. До Іоана приходили багато паломників. Біля печери з’явився монастир, у якому Іоанн став ігуменом.

З часом Іоанн знову вирішив усамітнитися, знову пішов до печери, де і помер.

У 13-му столітті мощі преподобного були перенесені у Тирново.

Іменини сьогодні святкують Іван, Дмитро, Михайло, Фелікс, Микола, Леонід, Петро, Павло.

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