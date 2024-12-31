168 боев на фронте: где оккупанты атаковали больше всего
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 168 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 40 атак. Противник нанес один ракетный удар и совершил 4500 обстрелов, использовав 1864 дрона-камикадзе.
168 боевых столкновений произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего зафиксировано на Покровском направлении - 40, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 декабря, пишет УНН.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил почти 4500 обстрелов, из них 198 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1864 дронов-камикадзе.
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, складу боеприпасов и по шести другим важным объектам противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:
На Харьковском направлении отражены две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.
Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Белогоровки на Сиверском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 21 атаку. Основные усилия враг прикладывал в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.
На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.
На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.
"В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватнической армии", - сказано в сводке.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 31 декабря31 дек. 2024, 05:23 • 20281 просмотр