168 боев на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

168 боевых столкновений произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего зафиксировано на Покровском направлении - 40, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 декабря, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил почти 4500 обстрелов, из них 198 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1864 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, складу боеприпасов и по шести другим важным объектам противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении отражены две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.

Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 21 атаку. Основные усилия враг прикладывал в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

"В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватнической армии", - сказано в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 31 декабря