Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 31 декабря
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1610 российских оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 27 БМП и 34 артиллерийские системы противника.
Захватчики потеряли 1610 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 31.12.24:
- Личный состав: 789 550 (+1610).
- Танки: 9668 (+5).
- Бронированные боевые машины: 20030 (+27).
- Артиллерийские системы: 21528 (+34).
- РСЗВ: 1256.
- Средства ППО: 1032.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 21081 (+12).
- Крылатые ракеты: 3003.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 32626 (+75).
- Специальная техника: 3671 (+1).
153 боевых столкновения на фронте: где самые горячие точки и сколько атак продолжается - Генштаб30 дек. 2024, 20:35 • 25160 просмотров