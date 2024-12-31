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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 31 декабря

Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 31 декабря

Киев  •  УНН

 • 5028 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1610 российских оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 27 БМП и 34 артиллерийские системы противника.

Захватчики потеряли 1610 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 31.12.24:

- Личный состав: 789 550 (+1610).

- Танки: 9668 (+5).

- Бронированные боевые машины: 20030 (+27).

- Артиллерийские системы: 21528 (+34).

- РСЗВ: 1256.

- Средства ППО: 1032.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 21081 (+12).

- Крылатые ракеты: 3003.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 32626 (+75).

- Специальная техника: 3671 (+1).

153 боевых столкновения на фронте: где самые горячие точки и сколько атак продолжается - Генштаб30 дек. 2024, 20:35 • 25160 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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