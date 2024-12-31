Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 31 грудня

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Київ • УНН

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За минулу добу українські військові ліквідували 1610 російських окупантів. Також знищено 5 танків, 27 БМП та 34 артилерійські системи противника.

Загарбники втратили 1610 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати окупантів за період з 24.02.22 по 31.12.24:

- Особовий склад: 789 550 (+1610).

- Танки: 9668 (+5).

- Броньовані бойові машини: 20030 (+27).

- Артилерійські системи: 21528 (+34).

- РСЗВ: 1256.

- Засоби ППО: 1032.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 329.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21081 (+12).

- Крилаті ракети: 3003.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 32626 (+75).

- Спеціальна техніка: 3671 (+1).

153 бойових зіткнення на фронті: де найгарячіші точки та скільки атак триває - Генштаб30.12.24, 22:35 • 55642 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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