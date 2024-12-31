Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 31 грудня
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1610 російських окупантів. Також знищено 5 танків, 27 БМП та 34 артилерійські системи противника.
Загарбники втратили 1610 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупантів за період з 24.02.22 по 31.12.24:
- Особовий склад: 789 550 (+1610).
- Танки: 9668 (+5).
- Броньовані бойові машини: 20030 (+27).
- Артилерійські системи: 21528 (+34).
- РСЗВ: 1256.
- Засоби ППО: 1032.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21081 (+12).
- Крилаті ракети: 3003.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 32626 (+75).
- Спеціальна техніка: 3671 (+1).
153 бойових зіткнення на фронті: де найгарячіші точки та скільки атак триває - Генштаб30.12.24, 22:35 • 55642 перегляди