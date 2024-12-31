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168 боїв на фронті: де окупанти атакували найбільше

168 боїв на фронті: де окупанти атакували найбільше

Київ • УНН

 • 25760 перегляди

За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 40 атак. Противник завдав один ракетний удар та здійснив 4500 обстрілів, використавши 1864 дрони-камікадзе.

168 бойових зіткнень сталося на фронті минулої доби, найбільше зафіксовано на Покровському напрямку - 40, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 31 грудня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Окрім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.

"Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об’єктах противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни.

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Основні зусилля ворог прикладав у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів.

"У Курській області українські захисники відбили 17 атак загарбницької армії", - сказано у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 31 грудня31.12.24, 07:23 • 26797 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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