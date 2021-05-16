16 мая: какие сегодня праздники

Праздники

Мирное сосуществование предполагает признание различий и умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашает 16 мая Международным днем мирного сосуществования, подчеркнув, что его проведение способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражение его приверженности стремлению жить и действовать совместно, сохраняя единство без отказа от различий и разнообразия, с целью достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире.

Международный день призывает страны и дальше способствовать примирению, чтобы способствовать обеспечению прочного мира и устойчивого развития в сотрудничестве с общественностью, религиозными лидерами и другими субъектами отношений, в том числе с помощью примирительных мер и оказания поддержки и призывов к прощению и соболезнования в отношениях между людьми.

Международный день света — это глобальная инициатива Международной фундаментальной научной программы UNESCO, которая является ежегодным координатором для дальнейшей оценки света и роли, которую оно играет в науке, культуре и искусстве, образовании и устойчивого развития, а также в таких отраслях, как медицина, коммуникации и энергия. Широкая тема света позволяет многим различным секторам общества участвовать в деятельности, которая показывает, как наука, техника, искусство и культура могут помочь достичь целей UNESCO — образования, равенства и мира.

Эта инициатива была внедрена UNESCO в конце 2017 года и датой празднования было выбрано 16 мая — годовщина первого успешного запуска лазера.

16 мая отмечается День биографов. Сегодня любознательные люди отмечают годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэлл. Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и стали между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная “Жизнь Сэмюэла Джонсона”.

Как известно, англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины 18 века. Самым знаменитым его трудом стал “Толковый словарь английского языка”, над которым Джонсон работал 9 лет.

Религиозные праздники

Верующие отмечают день Святых жен-мироносиц. Во второе воскресенье после Пасхи Православная Церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц — Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. Они были спутницами Христа, служили Учителю, были отданы ему сердцем и страдали вместе с Ним. Они сопровождали Иисуса Христа во время путешествий и шли с ним на крестную смерть — на Голгофу. Они были свидетелями крестных страданий Господа. После крестной смерти Спасителя именно они затемно поспешили ко Гробу Господню чтобы помазать тело Христа миром. Они же первыми и узнали, что Христос воскрес. Впервые после крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине. Впоследствии, по преданию, святая равноапостольная Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию красное яйцо со словами — “Христос Воскрес!”, Откуда и пошел обычай на Пасху красить яйца.

Святые жены-мироносицы являют нам пример истинной жертвенной любви и самоотверженного служения Господу. Святая Православная церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок. В этот день отмечается их особо важная роль в семь "и и обществе.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Брендан, Симон.