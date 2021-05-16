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16 травня: які сьогодні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Сьогодні Міжнародний день мирного співіснування, Міжнародний день світла, День любові до дерев та День біографа. Про це пише УНН.

16 травня: які сьогодні свята

Свята

Мирне співіснування передбачає визнання відмінностей і вміння слухати, розуміти, поважати і цінувати інших, а також здатність жити в мирі та єдності.

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка проголошує 16 травня Міжнародним днем ​​мирного співіснування, підкресливши, що його проведення є спосіб регулярної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення світу, терпимості, єднання, взаєморозуміння і солідарності, а також вираження його прихильності прагненню жити і діяти спільно, зберігаючи єдність без відмови від відмінностей і різноманіття, з метою досягнення стійкого миру, солідарності і гармонії в усьому світі.

Міжнародний день закликає країни і далі сприяти примиренню, щоб сприяти забезпеченню міцного миру та сталого розвитку у співпраці з громадськістю, релігійними лідерами та іншими суб’єктами відносин, в тому числі за допомогою примирних заходів і надання підтримки і закликів до прощення і співчуття у відносинах між людьми.

Міжнародний день світла — це глобальна ініціатива Міжнародної фундаментальної наукової програми UNESCO, яка є щорічним координатором для подальшої оцінки світла та ролі, яку воно відіграє в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталого розвитку, а також у таких галузях, як медицина, комунікації та енергія. Широка тема світла дозволяє багатьом різним секторам суспільства брати участь у діяльності, яка показує, як наука, техніка, мистецтво та культура можуть допомогти досягти цілей UNESCO — освіти, рівності та миру.

Ця ініціатива була впроваджена UNESCO наприкінці 2017 року та датою святкування було обрано 16 травня — річниця першого успішного запуску лазера.

16 травня відзначається День біографів. Сьогодні допитливі люди відзначають річницю першої зустрічі Семюела Джонсона зі своїм біографом Джеймсом Босуеллом. Чоловіки зустрілися в одному з книжкових магазинів Лондона в 1763 році, а результатом зустрічі і стали між ними відносин стала опублікована в 1791 році двотомна “Життя Семюела Джонсона”.

Як відомо, англієць Семюел Джонсон, або Доктор Джонсон, як його частіше називали, був видатним критиком, лексикографом і поетом другої половини 18 століття. Самим знаменитим його працею став “Тлумачний словник англійської мови”, над яким Джонсон працював 9 років.

Релігійні свята

Віряни відзначають день Cвятих жінок-мироносиць. В другу неділю після Пасхи Православна Церква прославляє подвиг святих жінок-мироносиць — Марії Магдалини, Марії Клеопової, Саломії, Іоанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших. Вони були супутницями Христа, служили Вчителеві, були віддані йому серцем та страждали разом з Ним. Вони супроводжували Ісуса Христа під час подорожей та йшли з ним на хресну смерть — на Голгофу. Вони були свідками хресних страждань Господа. Після хресної смерті Спасителя саме вони затемна поспішили до Гробу Господнього аби помазати тіло Христа миром. Вони ж першими і дізналися, що Христос Воскрес. Вперше після хресної смерті Спаситель явився жінці — Марії Магдалині. Згодом, за переказами, свята рівноапостольна Марія Магдалина піднесла римському імператору Тиберію червоне яйце зі словами — “Христос Воскрес!”, звідки й пішов звичай на Великдень фарбувати яйця.

Святі жінки-мироносиці являють нам приклад істинної жертовної любові і самовідданого служіння Господу. Свята Православна церква відзначає цей день як свято всіх жінок-християнок. В цей день відзначається їх особливо важлива роль у сім"ї та суспільстві.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Брендан, Симон

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