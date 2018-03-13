140 конгрессменов потребовали от Трампа новых санкции против России

КИЕВ. 13 марта. УНН. Представители демократического меньшинства в палате представителей конгресса составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Hill.