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140 конгрессменов потребовали от Трампа новых санкции против России

140 конгрессменов потребовали от Трампа новых санкции против России

Киев  •  УНН

 • 10038 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Представители демократического меньшинства в палате представителей конгресса составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Hill.

Всего обращение к президенту подписали 140 депутатов. Они напомнили, что летом 2017 более 400 депутатов нижней палаты от обеих партий приняли закон о противодействии противникам США путем санкций (CAATSA). Президент Дональд Трамп подписал его 2 августа 2017.

“Ваши действия за последний год показали, что вы будете постоянно оправдывать президента Путина и отрицать его признанное содействие вашей кампании в 2016 году”, — говорится в письме.

“Этими последними действиями вы игнорируете закон и прерогативы равноправной ветви власти и даете понять России, что ничего не сделаете, чтобы остановить дополнительное вмешательство в наши выборы”, — заявили авторы послания.

Демократы также предупредили, что: “Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах по более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, конгресс должен действовать самостоятельно”.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты в год продлили санкции против Ирана.

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