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140 конгресменів зажадали від Трампа нових санкції проти Росії

140 конгресменів зажадали від Трампа нових санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Представники демократичної меншості в палаті представників конгресу склали петицію, в якій зажадали від президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії за втручання в президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Hill.

Всього звернення до президента підписали 140 депутатів. Вони нагадали, що влітку 2017 року понад 400 депутатів нижньої палати від обох партій прийняли закон про протидію супротивникам США шляхом санкцій (CAATSA). Президент Дональд Трамп підписав його 2 серпня 2017 року.

“Ваші дії за останній рік показали, що ви будете постійно виправдовувати президента Путіна і заперечувати його визнане сприяння вашій кампанії в 2016 році”, — йдеться в листі.

“Цими останніми діями ви ігноруєте закон і прерогативи рівноправної гілки влади і даєте зрозуміти Росії, що нічого не зробите, щоб зупинити додаткове втручання в наші вибори”, — заявили автори послання.

Демократи також попередили, що: "Ми надали вам інструменти, необхідні для вирішення цього завдання. Якщо ви продовжите тримати ці інструменти на полиці, ми будемо наполягати на додаткових законодавчих заходи з більш суворими вимогами. Якщо ви відмовляєтеся захищати США від ворожого іноземного уряду, конгрес повинен діяти самостійно".

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати на рік продовжили санкції проти Ірану.

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