В Румынии 14-летний подросток поджег школу из-за проблем с родителями. Об этом сообщает Antenna 3, передает УНН.

Детали

На месте происшествия следователи нашли подростка с зажигалкой и легковоспламеняющимися веществами. На допросе парень объяснил, что прибегнул к такому поступку из-за недоразумения с родителями, которые недавно вернулись из Франции. Он чувствовал себя брошенным и пытался привлечь их внимание.

Подростка госпитализировали в центр DGASPC для психиатрической экспертизы, которая должна определить его психическое состояние во время преступления. Если будет установлено, что он имел здравомыслие, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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