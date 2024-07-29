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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Депутаты лишили украинцев социального топлива - эксперт о повышении ставок акцизов

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25 июля 2024, 16:28  •  102439 просмотра

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26 июля 2024, 09:07  •  180513 просмотра
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