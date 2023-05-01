120 000 бастующих рабочих достигли предварительной договоренности с правительством Канады

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Альянс государственных служащих Канады (PSAC) объявил о достижении «предварительного» соглашения с федеральным правительством о 120 000 пикетирующих работниках Министерства финансов, которые с 19 апреля принимали участие в одной из крупнейших забастовок в истории страны. Об этом пишет CTV News, передает УНН.

Детали

Профсоюз заявляет, что предоставит членам «полное объяснение» нового соглашения и конкретные формулировки «в ближайшие дни», прежде чем 120 000 бастующих государственных служащих будут приглашены к участию в голосовании по ратификации.

«Поскольку общенациональная забастовка работников Совета казначейства закончилась… (они) должны вернуться на работу, начиная с 1 мая в 9 утра по восточному времени или последующей запланированной смены после этой даты», — говорится в пресс-релизе профсоюза в понедельник.

Члены профсоюза получат общее повышение заработной платы на 12% в течение четырех лет с ретроактивным повышением в 2021 и 2022 годах (1,5% и 4,75% соответственно), 3,5% в 2023 году и 2,25% в 2024 году.

«PSAC договорился об увеличении заработной платы на общую сумму 12,6% в течение срока действия соглашения с 2021 по 2024 год. PSAC обеспечил дополнительный четвертый год в соглашении, защищающем работников от инфляции…», — говорится в пресс-релизе профсоюза.

Профсоюз заявил, что забастовка, несомненно, повлекла за собой увеличение заработной платы.

«Благодаря получению преимущественного мандата на забастовку и проведению решительных забастовок были достигнуты важные успехи относительно окончательного предложения работодателя по заработной плате».

Рабочие зарабатывали от 40 000 до 65 000 канадских долларов в год.

Еще одним камнем преткновения была удаленная работа, и профсоюз заявляет, что новая формулировка в контракте обеспечивает более «справедливое принятие решений об отдаленной работе».

Дата голосования за ратификацию не указана, но это произойдет после того, как контракт и сопроводительное письмо с разъяснениями будут переданы рабочим.

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