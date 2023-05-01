120 000 страйкуючих робітників досягли попередньої домовленості з урядом Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Альянс державних службовців Канади (PSAC) оголосив про досягнення «попередньої» угоди з федеральним урядом щодо 120 000 пікетуючих працівників Міністерства фінансів, які з 19 квітня брали участь в одному з найбільших страйків в історії країни. Про це пише CTV News, передає УНН.
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Профспілка заявляє, що надасть членам «повне пояснення» нової угоди та конкретні формулювання «найближчими днями», перш ніж 120 000 страйкуючих державних службовців буде запрошено до участі у голосуванні з ратифікації.
«Оскільки загальнонаціональний страйк працівників Ради казначейства закінчився… (вони) мають повернутися на роботу, починаючи з 1 травня о 9 ранку за східним часом або наступної запланованої зміни після цієї дати», — йдеться у прес-релізі профспілки у понеділок.
Члени профспілки отримають загальне підвищення заробітної плати на 12% протягом чотирьох років з ретроактивним підвищенням у 2021 та 2022 роках (1,5% та 4,75% відповідно), 3,5% у 2023 році та 2,25% у 2024 році.
«PSAC домовився про збільшення заробітної плати на загальну суму 12,6% протягом терміну дії угоди з 2021 до 2024 року. PSAC забезпечив додатковий четвертий рік у угоді, яка захищає працівників від інфляції…», — йдеться у прес-релізі профспілки.
Профспілка заявила, що страйк, безсумнівно, спричинив збільшення заробітної плати.
«Завдяки отриманню переважного мандату на страйк та проведенню рішучих страйків було досягнуто важливих успіхів щодо остаточної пропозиції роботодавця із заробітної плати».
Робітники заробляли від 40 000 до 65 000 канадських доларів на рік.
Ще одним каменем спотикання була віддалена робота, і профспілка заявляє, що нове формулювання у контракті забезпечує більш «справедливе ухвалення рішень про віддалену роботу».
Дата голосування за ратифікацію не вказана, але це відбудеться після того, як контракт та супровідний лист із роз'ясненнями будуть передані робітникам.