11 июля в Украине облачно с прояснениями - где ожидать дожди и грозы
Киев • УНН
В субботу на большей части Украины будет облачно с прояснениями. В Закарпатье, на юге и юго-востоке ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В субботу, 11 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Закарпатье, на юге и юго-востоке местами ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы.
Ветер юго-западный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 17-22°, в центральных областях до 25°; на юге и востоке страны 23-28°
В Киеве и области 11 июля ожидается небольшая облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +20°...+22°.
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