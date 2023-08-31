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1 сентября: День японских дельфинов, Всемирный день написания писем

1 сентября: День японских дельфинов, Всемирный день написания писем

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня, первого сентября, отмечается День японских дельфинов. Событие основали зоозащитники в знак протеста против загонной охоты на дельфинов, которая популярна в Японии, пишет УНН.

Каждый год японские рыбаки загоняют в ловушки в бухте Тайдзи большое количество дельфинов. Несколько десятков из них вылавливают для дельфинариев, а большую часть убивают ради мяса.
Местные власти оправдывают это культурными традициями японского народа.

Каждый год десятки активистов приезжают в Японию, чтобы рассказать людям, что дельфины являются умными животными. А традиция их убивать является варварской и её надо запретить.

Также сегодня можно отметить всемирный день написания писем. Инициатором события в 2014 году стал Ричард Симпкин.

С развитием средств связи’связи и появлением соцсетей переписка практически перестала существовать как способ общения между людьми.

Именно для того чтобы хоть немного возродить традиции переписки и появился этот день. При этом, не обязательно’пользоваться услугами почты. Можно просто написать теплое и искреннее письмо и лично передать его близкому человеку.

Еще первое сентября начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера — наиболее известная форма деменции, которая сопровождается более выраженными нарушениями памяти’, ориентации, речи, мышления, поведения, способности выполнять повседневные функции, чем это случается при физиологическом старении.

Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера — это возможность для распространения информации об этом тяжелом заболевании.

По церковному календарю первого сентября чтят память преподобного Симеона Столпника.
Симеон родился в IV веке в Каппадокии. В 18 лет принял монашеский постриг. Чтобы никто не мешал ему молиться Симеон сперва жил на дне высохшего колодца, а затем в пещере.

За такую преданность Господь наградил его даром исцеления.

Впоследствии Симеон возвел столб, а рядом маленькую хижину. Там он все время проводил в молитвах.

Похоронили Симеона рядом со столбом. Затем на этом месте возвели монастырь.

Именины первого сентября празднуют Симеон, Андрей, Тимофей

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