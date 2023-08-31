1 вересня: День японських дельфінів, Всесвітній день написання листів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні, 1 вересня, відзначається День японських дельфінів. Подію заснували зоозахисники на знак протесту проти загінного полювання на дельфінів, яке популярне в Японії, пише УНН.
Щороку японські рибалки заганяють до пастки у бухті Тайдзі велику кількість дельфінів. Декілька десятків з них виловлюють для дельфінаріїв, а більшу частину вбивають заради м’яса.
Місцева влада виправдовує це культурними традиціями японського народу.
Кожного року десятки активістів приїжджають до Японії, аби розповісти людям, що дельфіни є розумними тваринами. А традиція їх вбивати є варварською і її треба заборонити.
Також сьогодні можна відзначити всесвітній день написання листів. Ініціатором події у 2014 році став Річард Сімпкін.
Із розвитком засобів зв’язку та появою соцмереж листування практично перестало існувати як спосіб спілкування між людьми.
Саме для того аби хоч трохи відродити традиції листування і з’явився цей день. При цьому, не обов’язково користуватися послугами пошти. Можна просто написати теплий та щирий лист і особисто передати його близькій людині.
Ще перше вересня розпочинається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.
Хвороба Альцгеймера — найбільш відома форма деменції, яка супроводжується більш вираженими порушеннями пам’яті, орієнтації, мови, мислення, поведінки, здатності виконувати повсякденні функції, ніж це трапляється при фізіологічному старінні.
Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера — це нагода для розповсюдження інформації про це важке захворювання.
За церковним календарем першого вересня вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника.
Симеон народився в IV столітті в Каппадокії. У 18 років прийняв чернечий постриг. Аби ніхто не заважав йому молитися Симеон спершу жив на дні висохлого колодязя, а потім у печері.
За таку відданість Господь нагородив його даром зцілення.
Згодом Симеон звів стовп, а поруч маленьку хижину. Там він весь час проводив у молитвах.
Поховали Симеона поруч зі стовпом. Потім на цьому місці звели монастир.
Іменини першого вересня святкують Симеон, Андрій, Тимофій