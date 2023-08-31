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1 вересня: День японських дельфінів, Всесвітній день написання листів

1 вересня: День японських дельфінів, Всесвітній день написання листів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні, 1 вересня, відзначається День японських дельфінів. Подію заснували зоозахисники на знак протесту проти загінного полювання на дельфінів, яке популярне в Японії, пише УНН.

Щороку японські рибалки заганяють до пастки у бухті Тайдзі велику кількість дельфінів. Декілька десятків з них виловлюють для дельфінаріїв, а більшу частину вбивають заради м’яса.
Місцева влада виправдовує це культурними традиціями японського народу.

Кожного року десятки активістів приїжджають до Японії, аби розповісти людям, що дельфіни є розумними тваринами. А традиція їх вбивати є варварською і її треба заборонити.

Також сьогодні можна відзначити всесвітній день написання листів. Ініціатором події у 2014 році став Річард Сімпкін.

Із розвитком засобів зв’язку та появою соцмереж листування практично перестало існувати як спосіб спілкування між людьми.

Саме для того аби хоч трохи відродити традиції листування і з’явився цей день. При цьому, не обов’язково користуватися послугами пошти. Можна просто написати теплий та щирий лист і особисто передати його близькій людині.

Ще перше вересня розпочинається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.
Хвороба Альцгеймера — найбільш відома форма деменції, яка супроводжується більш вираженими порушеннями пам’яті, орієнтації, мови, мислення, поведінки, здатності виконувати повсякденні функції, ніж це трапляється при фізіологічному старінні.

Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера — це нагода для розповсюдження інформації про це важке захворювання.

За церковним календарем першого вересня вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника.
Симеон народився в IV столітті в Каппадокії. У 18 років прийняв чернечий постриг. Аби ніхто не заважав йому молитися Симеон спершу жив на дні висохлого колодязя, а потім у печері.

За таку відданість Господь нагородив його даром зцілення.

Згодом Симеон звів стовп, а поруч маленьку хижину. Там він весь час проводив у молитвах.

Поховали Симеона поруч зі стовпом. Потім на цьому місці звели монастир.

Іменини першого вересня святкують Симеон, Андрій, Тимофій

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