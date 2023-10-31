1 ноября: День провозглашения ЗУНР, День рождения Евросоюза

В рамках освободительной борьбы украинского народа за независимость в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года украинские военные части взяли под свой контроль все главные пункты Львова. Над ратушей был поднят сине-желтый национальный флаг. 1 ноября австрийские власти в Львове согласились на передачу власти Украинской Национальной Раде.

В состав ЗУНР формально вошли все украинские земли, которые были в составе Австро-Венгрии: Галичина, Закарпатье, Северная Буковина.

Практически сразу все соседние страны начали военные действия против ЗУНР. 22 января 1919 года состоялся Акт воссоединения между ЗУНР и УНР. Но во время тех освободительных соревнований молодое украинское государство не могло выстоять.

1 ноября — День рождения Европейского Союза. Именно в этот день 1992 года вступил в силу Маастрихтский договор, согласно которому начал создаваться ЕС.

Предпосылкой создания ЕС был подписанный 1 951 году договор о создании Европейского об’единения угля и стали. На базе этого объединения возник Европейский экономический союз, который впоследствии трансформировался в ЕС.

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

В первую среду ноября отмечается Международный день осведомленности о стрессе.

Цель события — информирование общества о важности понимания стресса, его причин и влияния на нашу жизнь. Ведь осведомленность о стрессе — это ключ к эффективной борьбе с его негативным влиянием на жизнь и здоровье человека.

Также сегодня Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто — редкой и тяжелой форме детской эпилепсии, которая характеризуется разнообразными типами приступов и когнитивными нарушениями.

Событие является символом признания силы и стойкости людей, живущих с синдромом Ленокса-Гасто, а также подчеркивания важности исследований, поддержки и инклюзивности.

Еще сегодня можно отметить Всемирный день бизнес-аналитики, День основания нулевого меридиана, День балета и День ароматической свечи.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Космы и Дамиана.

Братья-близнецы Косма и Дамиан жили в ІІІ веке.

С юных лет изучали медицину. Лечили бесплатно всех, кто к ним приходил, проповедовали христианство.

По приказу императора Диоклетиана братьев схватили, долго пытали, а затем казнили.

Именины 1 ноября празднуют Кузьма и Дем’ян, Андрей.