1 ноября: День провозглашения ЗУНР, День рождения Евросоюза
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, 1 ноября, отмечается 105-я годовщина провозглашения Западно-Украинской Народной Республики, пишет УНН.
В рамках освободительной борьбы украинского народа за независимость в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года украинские военные части взяли под свой контроль все главные пункты Львова. Над ратушей был поднят сине-желтый национальный флаг. 1 ноября австрийские власти в Львове согласились на передачу власти Украинской Национальной Раде.
В состав ЗУНР формально вошли все украинские земли, которые были в составе Австро-Венгрии: Галичина, Закарпатье, Северная Буковина.
Практически сразу все соседние страны начали военные действия против ЗУНР. 22 января 1919 года состоялся Акт воссоединения между ЗУНР и УНР. Но во время тех освободительных соревнований молодое украинское государство не могло выстоять.
1 ноября — День рождения Европейского Союза. Именно в этот день 1992 года вступил в силу Маастрихтский договор, согласно которому начал создаваться ЕС.
Предпосылкой создания ЕС был подписанный 1 951 году договор о создании Европейского об’единения угля и стали. На базе этого объединения возник Европейский экономический союз, который впоследствии трансформировался в ЕС.
23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз.
В первую среду ноября отмечается Международный день осведомленности о стрессе.
Цель события — информирование общества о важности понимания стресса, его причин и влияния на нашу жизнь. Ведь осведомленность о стрессе — это ключ к эффективной борьбе с его негативным влиянием на жизнь и здоровье человека.
Также сегодня Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто — редкой и тяжелой форме детской эпилепсии, которая характеризуется разнообразными типами приступов и когнитивными нарушениями.
Событие является символом признания силы и стойкости людей, живущих с синдромом Ленокса-Гасто, а также подчеркивания важности исследований, поддержки и инклюзивности.
Еще сегодня можно отметить Всемирный день бизнес-аналитики, День основания нулевого меридиана, День балета и День ароматической свечи.
По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Космы и Дамиана.
Братья-близнецы Косма и Дамиан жили в ІІІ веке.
С юных лет изучали медицину. Лечили бесплатно всех, кто к ним приходил, проповедовали христианство.
По приказу императора Диоклетиана братьев схватили, долго пытали, а затем казнили.
Именины 1 ноября празднуют Кузьма и Дем’ян, Андрей.