1 листопада: День проголошення ЗУНР, День народження Євросоюзу

У рамках визвольних змагань українського народу за незалежність в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 українські військові частини взяли під свій контроль усі головні пункти Львова. Над ратушею був піднятий синьо-жовтий національний прапор. 1 листопада австрійська влада у Львові погодилися на передачу влади Українській Національній Раді.

До складу ЗУНР формально увійшли усі українські землі, що були у складі Австро-Угорщини: Галичина, Закарпаття, Північна Буковина.

Практично одразу усі сусідні країні розпочали військові дії проти ЗУНР. 22 січня 1919 року відбувся Акт злуки між ЗУНР та УНР. Але під час тих визвольних змагань молода українська держава не могла вистояти.

1 листопада — День народження Європейського Союзу. Саме цього дня 1992 року набув чинності Маастрихтський договір, згідно почав створюватися ЄС.

Передумовою створення ЄС був підписаний 1 951 році договір про створення Європейського об’єднання вугілля і сталі. На базі цього об’єднання виник Європейський економічний союз, який згодом трансформувався в ЄС.

23 червня 2022 Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

У першу середу листопада відзначається Міжнародний день поінформованості про стрес.

Мета події — інформування суспільства про важливість розуміння стресу, його причин і впливу на наше життя. Адже Поінформованість про стрес — це ключ до ефективної боротьби з його негативним впливом на життя і здоровʼя людини.

Також сьогодні Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто — рідкісної та важкої форма дитячої епілепсії, яка характеризується різноманітними типами нападів та когнітивними порушеннями.

Подія є сим ловом визнання сили та стійкості людей, які живуть із синдромом Ленокса-Гасто, а також підкреслення важливості досліджень, підтримки та інклюзивності.

Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день бізнес-аналітики, День заснування нульового меридіану, День балету та День ароматичної свічки.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Косми та Даміана.

Брати-близнюки Косма та Даміан жили у ІІІ столітті.

З юних років вивчали медицину. Лікували безкоштовно усіх, хто до них приходив, проповідували християнство.

За наказом імператора Діоклетіана братів схопили, довго катували, а потім стратили.

Іменини 1 листопада святкують Кузьма і Дем’ян, Андрій.