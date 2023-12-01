1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом, в Украине День работников органов прокуратуры
Киев • УНН
С 1988 года по инициативе ВОЗ 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом - болезнью, которая с того времени забрала жизни более 30 миллионов людей на всей планете.
Сегодня, первого декабря, во многих странах проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. Это событие было основано Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, пишет УНН.
В 70-х годах прошлого века в некоторых странах мира к врачам начали обращаться пациенты со странными симптомами течения некоторых инфекционных и онкологических заболеваний. Все они протекали на фоне сильного истощения иммунной системы, что привело к смерти пациентов.
В 1982 году новая болезнь получила название - синдром приобретенного иммунодефицита. А уже в следующем году французский врач Люк Монтанье сумел идентифицировать вирус, который приводит к СПИДу, его назвали вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Из-за стремительного распространения заболеваемости СПИД начали называть чумой ХХ века.
Благодаря профилактической работе через которую людям доносили информацию о путях заражения, изобретение лекарств, которые замедляли развитие болезни, ситуацию с заболеваемостью СПИДом в мире удалось существенно стабилизировать.
По статистике, с начала эпидемии ВИЧ/СПИДом в мире заболели около 76 миллионов человек. Почти 30 миллионов человек на планете умерли от болезней, связанных со СПИДом.
В Украине первые шестеро больных ВИЧ/СПИДом были зафиксированы в 1987 году.
В настоящее время в Украине около 260 миллионов ВИЧ-инфицированных. От болезней, связанных со СПИДом, в Украине умерло более 50 тысяч человек.
С 2000 года в Украине первого декабря отмечают День работников органов прокуратуры. Событие установлено указом президента в честь того, что именно первого декабря 1991 года в Независимой Украине вступил в силу Закон о прокуратуре.
С началом полномасштабной российской агрессии, фактически ключевой задачей органов прокуратуры Украины стала фиксация и документация военных преступлений рф.
На данный момент открыто более 100 тысяч уголовных производств.
Также первого декабря отмечается неофициальный День невролога - врача, который специализируется на болезнях, связанных с нервной системой. К ним относятся невралгия, инсульт, эпилепсия и т.д.
Неврология как самостоятельная медицинская дисциплина возникла во второй половине XIX века До этого неврологию считали частью психиатрии и педиатрии. педиатрии.
С 2010 года первого декабря отмечают День Антарктиды. Именно в этот день в 1959 году в Вашингтоне 20 стран подписали договор, который предотвращает милитаризации континента и оставляет его открытым для научных исследований.
Украина тоже присоединилась к этому документу и имеет свою антарктическую станцию "Академик Вернадский", которая расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова Антарктики. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.
До 1996 года станция принадлежала Великобритании и имела название "Фарадей". Великобритания передала ее Украине за символическую плату в один фунт стерлингов.
По церковному календарю сегодня День памяти одного из 12-ти ветхозаветных пророков Наума, жившего в VIII-VII веках до н.э. в Израиле.
Наум предсказал, что известный ассирийский город Ниневию будет уничтожен наводнением.
Именины первого декабря празднуют Наум, Дмитрий, Анастасия.
1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом, в Украине День работников органов прокуратуры
С 1988 года по инициативе ВОЗ 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом - болезнью, которая с того времени забрала жизни более 30 миллионов людей на всей планете.
Национальный банк Украины ослабил валютные ограничения для бизнеса и физических лиц
Национальный банк Украины ослабил валютные ограничения, что позволило более гибко распределять наличную иностранную валюту и расширило возможности трансграничных переводов для оплаты таких услуг, как лечение за рубежом. Эти изменения направлены на поддержку экономики и обороны в условиях российской агрессии.
Задержали на взятке: четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении
Четырем судьям Апелляционного суда Киева предъявлено обвинение в получении 35 000 долларов взятки за снятие ареста с активов частной компании.
Поставка высокоточных ракет GLSDB в Украину отложена до 2024 года - Reuters
Ожидаемая поставка Украине высокоточных ракет GLSDB была отложена до 2024 года, несмотря на первоначальные планы. Пентагон намерен поставить ракеты после испытаний.
Предоставила оккупантам данные о коллегах и участниках АТО: экс-правоохранительница с Харьковщины проведет 15 лет за решеткой
Харьковский суд приговорил бывшего офицера к 15 годам за сотрудничество с оккупантами и передачу информации о проукраински настроенных гражданах после частичного захвата региона.
Клименко отчитался перед послами стран G7 о реформах в МВД и расследовании военных преступлений
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитался перед послами G7 о реформах в министерстве и расследовании военных преступлений в Украине. Реформы включают кадровые изменения, и Министерство задокументировало почти 101 000 военных преступлений, многие из которых были совершены в конкретных регионах.
Бербок на встрече ОБСЕ, куда также пригласили лаврова, требовала от путина остановить войну
На заседании ОБСЕ министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию прекратить войну в Украине и раскритиковала действия россии.
Шторм в Крыму: боевые дельфины покинули черноморский флот
Российские боевые дельфины, содержащиеся в Севастопольской бухте (Крым), возможно, были выпущены на волю или потеряны после того, как их вольеры были повреждены во время шторма. Судьба дельфинов, которых ВМФ россии готовил к обороне, остается неясной в ожидании более четких спутниковых снимков.
Немецко-украинское энергетическое партнерство: в Минэнерго думают как привлечь инвестиций в проекты по распределенной генерации
Украинские и немецкие чиновники обсудили инвестиции в проекты распределенной энергетики для модернизации энергетического сектора Украины, сосредоточившись на возобновляемых источниках и "умных" сетях. Встреча имела целью способствовать привлечению инвестиций и ускорению интеграции в европейские рынки.
Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU
Сингапур и Цюрих возглавили список самых дорогих городов мира по версии EIU на 2023 год, за ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Несмотря на незначительное снижение, глобальный кризис стоимости жизни сохраняется.