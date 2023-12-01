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1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом, в Украине День работников органов прокуратуры

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 04:17  •  27568 просмотра

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С 1988 года по инициативе ВОЗ 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом - болезнью, которая с того времени забрала жизни более 30 миллионов людей на всей планете.

Сегодня, первого декабря, во многих странах проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. Это событие было основано Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, пишет УНН.

В 70-х годах прошлого века в некоторых странах мира к врачам начали обращаться пациенты со странными симптомами течения некоторых инфекционных и онкологических заболеваний. Все они протекали на фоне сильного истощения иммунной системы, что привело к смерти пациентов.

В 1982 году новая болезнь получила название - синдром приобретенного иммунодефицита. А уже в следующем году французский врач Люк Монтанье сумел идентифицировать вирус, который приводит к СПИДу, его назвали вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Из-за стремительного распространения заболеваемости СПИД начали называть чумой ХХ века.

Благодаря профилактической работе через которую людям доносили информацию о путях заражения, изобретение лекарств, которые замедляли развитие болезни, ситуацию с заболеваемостью СПИДом в мире удалось существенно стабилизировать.

По статистике, с начала эпидемии ВИЧ/СПИДом в мире заболели около 76 миллионов человек. Почти 30 миллионов человек на планете умерли от болезней, связанных со СПИДом.

В Украине первые шестеро больных ВИЧ/СПИДом были зафиксированы в 1987 году.

В настоящее время в Украине около 260 миллионов ВИЧ-инфицированных. От болезней, связанных со СПИДом, в Украине умерло более 50 тысяч человек.

С 2000 года в Украине первого декабря отмечают День работников органов прокуратуры. Событие установлено указом президента в честь того, что именно первого декабря 1991 года в Независимой Украине вступил в силу Закон о прокуратуре.

С началом полномасштабной российской агрессии, фактически ключевой задачей органов прокуратуры Украины стала фиксация и документация военных преступлений рф.

На данный момент открыто более 100 тысяч уголовных производств.

Также первого декабря отмечается неофициальный День невролога - врача, который специализируется на болезнях, связанных с нервной системой. К ним относятся невралгия, инсульт, эпилепсия и т.д.

Неврология как самостоятельная медицинская дисциплина возникла во второй половине XIX века До этого неврологию считали частью психиатрии и педиатрии. педиатрии.

С 2010 года первого декабря отмечают День Антарктиды. Именно в этот день в 1959 году в Вашингтоне 20 стран подписали договор, который предотвращает милитаризации континента и оставляет его открытым для научных исследований.

Украина тоже присоединилась к этому документу и имеет свою антарктическую станцию "Академик Вернадский", которая расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова Антарктики. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.

До 1996 года станция принадлежала Великобритании и имела название "Фарадей". Великобритания передала ее Украине за символическую плату в один фунт стерлингов.

По церковному календарю сегодня День памяти одного из 12-ти ветхозаветных пророков Наума, жившего в VIII-VII веках до н.э. в Израиле.

Наум предсказал, что известный ассирийский город Ниневию будет уничтожен наводнением.

Именины первого декабря празднуют Наум, Дмитрий, Анастасия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
1 грудня: Всесвітній день боротьби зі СНІДом, в Україні День працівників органів прокуратури
December 1: World AIDS Day, in Ukraine - Day of Prosecutors
Новости по теме

1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом, в Украине День работников органов прокуратуры

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