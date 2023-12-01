1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом, в Украине День работников органов прокуратуры

Сегодня, первого декабря, во многих странах проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. Это событие было основано Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, пишет УНН.

В 70-х годах прошлого века в некоторых странах мира к врачам начали обращаться пациенты со странными симптомами течения некоторых инфекционных и онкологических заболеваний. Все они протекали на фоне сильного истощения иммунной системы, что привело к смерти пациентов.

В 1982 году новая болезнь получила название - синдром приобретенного иммунодефицита. А уже в следующем году французский врач Люк Монтанье сумел идентифицировать вирус, который приводит к СПИДу, его назвали вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Из-за стремительного распространения заболеваемости СПИД начали называть чумой ХХ века.

Благодаря профилактической работе через которую людям доносили информацию о путях заражения, изобретение лекарств, которые замедляли развитие болезни, ситуацию с заболеваемостью СПИДом в мире удалось существенно стабилизировать.

По статистике, с начала эпидемии ВИЧ/СПИДом в мире заболели около 76 миллионов человек. Почти 30 миллионов человек на планете умерли от болезней, связанных со СПИДом.

В Украине первые шестеро больных ВИЧ/СПИДом были зафиксированы в 1987 году.

В настоящее время в Украине около 260 миллионов ВИЧ-инфицированных. От болезней, связанных со СПИДом, в Украине умерло более 50 тысяч человек.

С 2000 года в Украине первого декабря отмечают День работников органов прокуратуры. Событие установлено указом президента в честь того, что именно первого декабря 1991 года в Независимой Украине вступил в силу Закон о прокуратуре.

С началом полномасштабной российской агрессии, фактически ключевой задачей органов прокуратуры Украины стала фиксация и документация военных преступлений рф.

На данный момент открыто более 100 тысяч уголовных производств.

Также первого декабря отмечается неофициальный День невролога - врача, который специализируется на болезнях, связанных с нервной системой. К ним относятся невралгия, инсульт, эпилепсия и т.д.

Неврология как самостоятельная медицинская дисциплина возникла во второй половине XIX века До этого неврологию считали частью психиатрии и педиатрии. педиатрии.

С 2010 года первого декабря отмечают День Антарктиды. Именно в этот день в 1959 году в Вашингтоне 20 стран подписали договор, который предотвращает милитаризации континента и оставляет его открытым для научных исследований.

Украина тоже присоединилась к этому документу и имеет свою антарктическую станцию "Академик Вернадский", которая расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова Антарктики. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.

До 1996 года станция принадлежала Великобритании и имела название "Фарадей". Великобритания передала ее Украине за символическую плату в один фунт стерлингов.

По церковному календарю сегодня День памяти одного из 12-ти ветхозаветных пророков Наума, жившего в VIII-VII веках до н.э. в Израиле.

Наум предсказал, что известный ассирийский город Ниневию будет уничтожен наводнением.

Именины первого декабря празднуют Наум, Дмитрий, Анастасия.