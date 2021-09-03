Звинувачення в корупції та зв'язки з Порошенком можуть закрити Юрію Гусєву дорогу в Міноборони - ЗМІ

Нагадаємо, про можливу відставку чинного міністра оборони Андрія Тарана ЗМІ пишуть кілька місяців. У числі найбільш імовірних претендентів на його посаду називають Юрія Гусєва. Однак, за даними 24 каналу, відповідальний в ОП за масові комунікації Михайло Подоляк рекомендував голові офісу Андрію Єрмаку поставити призначення на паузу через ризик іміджевих втрат для президента Володимира Зеленського.

"Банкову турбує кілька факторів. В першу чергу - корупційні звинувачення на адресу Гусєва під час його перебування на посаді заступника Міністра оборони, які можуть втопити в негативі і його самого, і всю Зе-команду", — йдеться в матеріалі.

Гусєв працював заступником міністра в 2014-2016 роках. У відомстві він опікувався, у тому числі, державними закупівлями. Йому закидали переплату 180 млн грн за закупівлю палива для армії. Восени 2015 року Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неефективного використання коштів на житло для військовослужбовців: Міноборони купило замість 2 тисяч квартир усього 75, витративши на них 1,14 млрд грн. Повідомлялося також про махінації під час закупівлі взуття: тендери вигравала одна й та ж фірма, оскільки малюнок саме її підошви прописали в техумовах. Збиток для держав міг скласти 70 млн грн.

За інформацією видання, тоді уникнути кримінальної відповідальності Гусєву допоміг особисто п'ятий президент, який нібито велів військовій прокуратурі закрити кримінальну справу. 24 канал допускає, що крім корупції, Зеленського турбує історія відносин Гусєва із Порошенком: "Перший активно підтримував другого під час кампанії, жорстко критикуючи Зеленського".