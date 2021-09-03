Звинувачення в корупції та зв'язки з Порошенком можуть закрити Юрію Гусєву дорогу в Міноборони - ЗМІ

ukru
17 березня, 19:38 • 96977 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 120828 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 176280 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153663 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 153244 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161861 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178942 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150220 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159365 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176112 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 28303 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 26569 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 37095 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 16963 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 32210 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 176280 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 159747 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 256708 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 252866 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 380960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 58891 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 68111 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 66168 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100905 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111035 перегляди
Актуальне
Звинувачення в корупції та зв'язки з Порошенком можуть закрити Юрію Гусєву дорогу в Міноборони - ЗМІ

Звинувачення в корупції та зв'язки з Порошенком можуть закрити Юрію Гусєву дорогу в Міноборони - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19355 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Офіс президента України зволікає з висуненням голови Укроборонпрому Юрія Гусєва на посаду Міністра оборони у зв'язку з корупційним шлейфом і зв'язками з п'ятим президентом Петром Порошенком. Про це повідомляє 24 канал, передає УНН.

Нагадаємо, про можливу відставку чинного міністра оборони Андрія Тарана ЗМІ пишуть кілька місяців. У числі найбільш імовірних претендентів на його посаду називають Юрія Гусєва. Однак, за даними 24 каналу, відповідальний в ОП за масові комунікації Михайло Подоляк рекомендував голові офісу Андрію Єрмаку поставити призначення на паузу через ризик іміджевих втрат для президента Володимира Зеленського.

"Банкову турбує кілька факторів. В першу чергу - корупційні звинувачення на адресу Гусєва під час його перебування на посаді заступника Міністра оборони, які можуть втопити в негативі і його самого, і всю Зе-команду", — йдеться в матеріалі.

Гусєв працював заступником міністра в 2014-2016 роках. У відомстві він опікувався, у тому числі, державними закупівлями. Йому закидали переплату 180 млн грн за закупівлю палива для армії. Восени 2015 року Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неефективного використання коштів на житло для військовослужбовців: Міноборони купило замість 2 тисяч квартир усього 75, витративши на них 1,14 млрд грн. Повідомлялося також про махінації під час закупівлі взуття: тендери вигравала одна й та ж фірма, оскільки малюнок саме її підошви прописали в техумовах. Збиток для держав міг скласти 70 млн грн.

За інформацією видання, тоді уникнути кримінальної відповідальності Гусєву допоміг особисто п'ятий президент, який нібито велів військовій прокуратурі закрити кримінальну справу. 24 канал допускає, що крім корупції, Зеленського турбує історія відносин Гусєва із Порошенком: "Перший активно підтримував другого під час кампанії, жорстко критикуючи Зеленського".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами