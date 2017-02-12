Зведення штабу АТО за минулу добу: поранено 2 українських військових

За минулу добу на Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно позиції в районі Красногорівки та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели БМП противника.

На Донецькому напрямку — з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке. По українських позиціях в районі Луганського вогонь вів снайпер.

Загалом за добу зафіксовано 59 обстрілів.

Двоє українських військових поранені.