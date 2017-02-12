Сводка штаба АТО за прошедшие сутки: ранены 2 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 59 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
За минувшие сутки на Мариупольском направлении из минометов обстреляли позиции в районе Красногоровки и Павлополя. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное. По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника.
На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевка, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По украинских позициях в районе Луганского огонь вел снайпер.
Всего за сутки зафиксировано 59 обстрелов.
Двое украинских военных ранены.