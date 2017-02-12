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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сводка штаба АТО за прошедшие сутки: ранены 2 украинских военных

Киев • УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 59 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

Сводка штаба АТО за прошедшие сутки: ранены 2 украинских военных

За минувшие сутки на Мариупольском направлении из минометов обстреляли позиции в районе Красногоровки и Павлополя. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное. По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевка, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По украинских позициях в районе Луганского огонь вел снайпер.

Всего за сутки зафиксировано 59 обстрелов.

Двое украинских военных ранены.

Украинские Национальные Новости

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