Зусиллями Порошенка Україна остаточно пов'язала своє майбутнє з ЄС і НАТО - експерт

"Це дійсно історичне рішення. Тепер ніякі внутрішні або зовнішні сили не зможуть згорнути нас з обраного шляху. І в зв'язку з цим не можна не відзначити величезну роботу, виконану Петром Порошенко на зовнішньополітичному фронті. Адже за останні п'ять років ми не тільки декларували проєвропейський і пронатовський вектор - ми зробили конкретні кроки в цьому напрямку. І те, що в ЄС і в Альянсі їх всіляко вітають, стало ще одним аргументом для тих 334 депутатів, які проголосували за ініційоване Президентом зміна Основного закону ", - зазначив експерт.

Він також додав, що сумна практика 2014 року засвідчив Україні, що у держави-одинаки легко можна відібрати частину територій, профінансувати збройні банди, які захоплять цілі міста, і підтримувати їх роками.

"Саме тому у нас немає альтернативи. Путін, сам того не відаючи, підштовхнув нас до цього рішення. НАТО - це єдина реальна гарантія того, що агресивний сусід не зможе повторити подібну витівку. Інакше він зіткнеться не тільки з нашої, тепер вже загартованої в боях, армією, але і з озброєними силами всіх передових демократичних держав ", - упевнений політолог.

За словами Голобуцького, вступ України до Північноатлантичного альянсу відіб'є у Путіна полювання диктувати нашій країні будь-які умови з позиції сили.

"Це буде фінальний акорд, яким ми остаточно вирвемося з-під вікового ярма прогнилої імперії. Підкреслю, що сьогоднішнє рішення Ради - не тільки декларація про наміри. Це ще й гарантія того, що ніякі реваншистські сили не зможуть повернути нас назад на орбіту Росії ", - вважає політолог.

Путін веде війну проти нас не тільки на фронті, зазначив блогер, а й докладає величезних зусиль, щоб роз'єднати нас зсередини. За його словами, зрадники всіх мастей вже готові виконувати розпорядження російського президента.

"Проплачені московські агітатори з числа колишніх членів Партії регіонів вже зараз активно роз'їжджають по містах і виступають на телеканалах з пропозиціями остаточно розвалити країну (це вони називають" федералізацією "), віддати українські території під протекторат Росії (це вони називають" домовитися з Путіним про світ "). Ініціатива Порошенко щодо змін до Конституції відріже їм шляхи до відступу. І навіть якщо вони всіма правдами і неправдами зможуть знову опинитися в нашому парламенті, у них не вийде скасувати Основний закон. Їм доведеться його дотримуватися. І, на мою думку, це - дійсно блискучий хід Президента. У нашої країни з'явилася стратегія - сьогодні ми точно знаємо, куди ми йдемо ", - підсумував Олексій Голобуцький.