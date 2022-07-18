ЗСУ вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів

Деталі

За словами Президента на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників.

Цитата

"І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний зв’язок. Настільки, наскільки це можливо", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Зеленський закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях.