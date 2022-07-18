ЗСУ вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів, пише УНН.
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За словами Президента на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників.
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"І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний зв’язок. Настільки, наскільки це можливо", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо
Зеленський закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях.