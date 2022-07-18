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ЗСУ вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів

ЗСУ вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів

Київ • УНН

 • 142369 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів, пише УНН.

Деталі

За словами Президента на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників.

Цитата

"І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний зв’язок. Настільки, наскільки це можливо", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Зеленський закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях.

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