ВСУ удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов

Детали

По словам Президента, сегодня удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчиков.

Цитата

"И с ними всеми – со всеми, где есть люди, – мы должны поддерживать информационную связь’связь. Настолько, насколько это возможно", - говорится в обращении.

Напомним

Зеленский призвал украинцев доносить правдивую информацию до людей на оккупированных территориях.