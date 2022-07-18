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13:08 • 7625 просмотра

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ВСУ удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов, пишет УНН.

Детали

По словам Президента, сегодня удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчиков.

Цитата

"И с ними всеми – со всеми, где есть люди, – мы должны поддерживать информационную связь’связь. Настолько, насколько это возможно", - говорится в обращении.

Напомним

Зеленский призвал украинцев доносить правдивую информацию до людей на оккупированных территориях.

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