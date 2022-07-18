"Люди мають чути про Україну від українців": Президент закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях. Про це інформує УНН.
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Зеленський зазначив, що Україна не забула про людей, які зараз находяться під окупацією Росії й думає про них щодня. Глава держави закликав усіх, хто може, доносити на окуповану територію реальну інформацію, підтримувати наших людей та поширювати там правду.
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"У будь-який спосіб, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, у Криму наші люди мають чути про Україну від українців", - заявив Президент.
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