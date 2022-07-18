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"Люди мають чути про Україну від українців": Президент закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях

"Люди мають чути про Україну від українців": Президент закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 260446 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський закликав українців доносити правдиву інформацію до людей на окупованих територіях. Про це інформує УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що Україна не забула про людей, які зараз находяться під окупацією Росії й думає про них щодня. Глава держави закликав усіх, хто може, доносити на окуповану територію реальну інформацію, підтримувати наших людей та поширювати там правду.

Цитата

"У будь-який спосіб, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, у Криму наші люди мають чути про Україну від українців", - заявив Президент.

Нагадаємо

Зеленський вніс до ВР постанову про звільнення Баканова.

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