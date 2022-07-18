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"Люди должны слышать об Украине от украинцев": Президент призвал украинцев доносить правдивую информацию людям на оккупированных территориях

"Люди должны слышать об Украине от украинцев": Президент призвал украинцев доносить правдивую информацию людям на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 260445 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский призвал украинцев доносить правдивую информацию до людей на оккупированных территориях. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский отметил, что Украина не забыла о людях, которые сейчас находятся под оккупацией России и думает о них каждый день. Глава государства призвал всех, кто может доносить на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживать наших людей и распространять там правду.

Цитата

"Любым способом, который считаете эффективным. На всей нашей украинской земле от Херсона до Горловки, от Геническа до оккупированных районов Харьковской области, в Мелитополе и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донецкой областях, в Крыму у наших людей есть слышно об Украине от украинцев", - заявил Президент.

Напомним

Зеленский внес в ВР постановление об увольнении Баканова.

Украинские Национальные Новости

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