"Люди должны слышать об Украине от украинцев": Президент призвал украинцев доносить правдивую информацию людям на оккупированных территориях

Детали

Зеленский отметил, что Украина не забыла о людях, которые сейчас находятся под оккупацией России и думает о них каждый день. Глава государства призвал всех, кто может доносить на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживать наших людей и распространять там правду.

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"Любым способом, который считаете эффективным. На всей нашей украинской земле от Херсона до Горловки, от Геническа до оккупированных районов Харьковской области, в Мелитополе и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донецкой областях, в Крыму у наших людей есть слышно об Украине от украинцев", - заявил Президент.

Напомним

Зеленский внес в ВР постановление об увольнении Баканова.