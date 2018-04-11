Знайдене у Дніпрі тіло жінки, попередньо, не належить студентці з Таджикистану
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. За попередніми даними, знайдене сьогодні у Києві біля мосту Патона у річці Дніпро тіло жінки не належить студентці з Таджикістану, яка на початку лютого стрибнула з цього мосту. Про це УНН повідомили у прокуратурі Києва.
“За попередніми даними, це не студентка, яку розшукують”, — сказали у прокуратурі.
Нагадаємо, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої, яка стрибнула з мосту Патона у Києві.
За даними прокуратури, встановлено, що дівчина 30 січня покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з мосту Патона в Києві.