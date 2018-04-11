Найденное в Днепре тело женщины, предварительно, не принадлежит студентке из Таджикистана

"По предварительным данным, это не студентка, которую разыскивают", - сказали в прокуратуре.

Напомним, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.

По данным прокуратуры, установлено, что девушка 30 января покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.