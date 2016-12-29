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Зміни до законодавства серйозно торкнуться "сплячих" ФОПів – П.Розенко

Зміни до законодавства серйозно торкнуться "сплячих" ФОПів – П.Розенко

Київ • УНН

 • 9838 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Закон України 5130 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", згідно з яким, з 1 січня окремі категорії фізичних осіб-підприємців мають сплачувати ЄСВ в розмірі 704 грн на місяць, вплине на "сплячих" ФОПів, повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

"Дуже серйозно питання торкнеться так званих сплячих фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють свою діяльність, десь зареєстровані, але, скажемо так, вони раніше не платили внески. Тому треба спокійно визначитись, якщо ви працюєте, якщо ви отримуєте якісь доходи, ви повинні сплачувати податки. Якщо ваша фізична особа-підприємець просто зареєстрована і нічого не робить, значить його треба закрити і припинити діяльність",- сказав П.Розенко.

За його словами, на сьогоднішній день "сплячий" ФОП – це один із механізмів ухилення від сплати ЄСВ та інших податків.

"Я вважаю, що поряд з легалізацією ринку праці треба наводити порядок в тому числі в обліку фізичних осіб-підприємців і це нормальна процедура…Вся Європа, весь світ працює за такими моделями", - підкреслив він.

Він зазначив, що серйозно для звичайних ФОПів нічого не зміниться.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо роботи фізичних осіб-підприємців, за якими вони сплачуватимуть податки за новими правилами.

Українські Національні Новини

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