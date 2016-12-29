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Изменения в законодательство серьезно затронут "спящих" ФЛП - П.Розенко

Изменения в законодательство серьезно затронут "спящих" ФЛП - П.Розенко

Киев • УНН

 • 9838 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон Украины 5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" согласно которому с 1 января отдельные категории физических лиц-предпринимателей должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, повлияет на "спящих" ФЛП, сообщил журналистам вице-премьер министр Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

"Очень серьезно вопрос коснется так называемых спящих физических лиц-предпринимателей, не осуществляющих свою деятельность, где-то зарегистрированы, но, скажем так, они раньше не платили взносы. Поэтому надо спокойно определиться, если вы работаете, если вы получаете какие-то доходы, вы должны платить налоги. Если ваше физическое лицо-предприниматель просто зарегистрировано и ничего не делает, значит его надо закрыть и прекратить деятельность", - сказал П.Розенко.

По его словам, на сегодняшний день "спящий" ФЛП - это один из механизмов уклонения от уплаты ЕСВ и других налогов.

"Я считаю, что наряду с легализацией рынка труда надо наводить порядок в том числе в учете физических лиц-предпринимателей и это нормальная процедура... Вся Европа, весь мир работает по таким моделям", - подчеркнул он.

Он отметил, что серьезно для обычных ФЛП ничего не изменится.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон о работе физических лиц-предпринимателей, по которым они будут платить налоги по новым правилам.

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