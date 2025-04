ЗМІ: в Афганістані міг розбитися літак ВПС США

Розпізнавальні знаки на правому двигуні літака вказують, що борт належав ВПС США. Телеканал публікує кадри з місця катастрофи, за ним видно, що літак частково вигорів.

Додамо, раніше повідомлялося, що пасажирський літак, що розбився в понеділок в афганській провінції Газні, міг належати іноземній авіакомпанії.

За словами губернатора провінції Газні Вахідулли Калімзая, “Літак не належав якійсь вітчизняній компанії”. “Судячи з усього, мова йде про іноземного перевізника, — зауважив він. — Літак повністю згорів”.

До сих пір немає достовірної інформації про борт, який зазнав катастрофи. Лайнер впав в підконтрольному радикального руху “Талібан” повіті Дих-Як в центральній частині країни. Туди зараз висунувся афганський спецназ.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40

— TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020