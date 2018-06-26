ЗМІ: США зміцнюють свої об'єкти ВВС біля російського кордону

Згідно з повідомленням, США збільшили фінансування об'єктів ВВС в східноєвропейських країнах, на західному фланзі Росії. Їх наявність дозволить у разі потреби здійснити швидке розгортання сил на цій ділянці.



За інформацією видання, адміністрація Дональда Трампа має намір витратити в 2019 році на створення військової інфраструктури в Європі 828 млн доларів в рамках заявлених масштабних зусиль щодо стримання "російської агресії" і посилення союзників США. Майже половина виділених на ці цілі коштів піде на реалізацію проектів ВВС США.



Фінансування військових об'єктів, що споруджуються відповідно до європейської оборонної ініціативи, пропонується довести в наступному році до 6,5 млрд доларів проти 4,8 млрд доларів в поточному році.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що після прийняття закону про національну безпеку і оборону у нього відбудеться телефонний розмова з міністром оборони США.



