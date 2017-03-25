ЗМІ: невеликий літак потерпів катастрофу у США

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Пілот загинув після того, як керований ним літак врізався в житловий будинок в американському окрузі Кобб, штат Джорджія, передає УНН з посиланням на Fox News.

У повідомленні зазначається, що літак прямував в регіональний аеропорт, розташований неподалік від місця катастрофи. Після інциденту на місці події почалося загоряння.

Пілот літака загинув після того, як врізався в житловий будинок в американському окрузі Кобб.

Пасажирів на борту літака не було.

 

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