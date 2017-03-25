СМИ: небольшой самолет потерпел катастрофу в США

В сообщении отмечается, что самолет направлялся в региональный аэропорт, расположенный неподалеку от места катастрофы. После инцидента на месте происшествия началось возгорание.

Пилот самолета погиб после того, как врезался в жилой дом в американском округе Кобб.

Пассажиров на борту самолета не было.