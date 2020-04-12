ЗМІ: люди Кучера в ДАБІ отримали хабара від забудовника і "кинули" його

"Є девелопер та забудовник GEOS, в якого будується ЖК Family & Friends на вул. Новопольовій, 2 у Солом'янському районі м. Києва. Як і у більшості новобудов, без порушень численних будівельних норм та правил неможливо виконати бізнес-план, тому процес введення об’єкта в експлуатацію – це різновид мистецтва. Ми зафіксували дуже дивну поведінку цього забудовника. Знаючи про незавершені будівельні роботи на власному майданчику, він з початку року намагається отримати сертифікат про введення в експлуатацію", – йдеться в матеріалі.

Там нагадується, що на січень 2020 року виконання обов’язків голови Держархбудінспекції було покладено на Олену Костенко.

"Поки в ЗМІ точаться дискусії, чия це креатура, забудовник подає документи на отримання сертифікату в ДАБІ та отримує відмову з мотивів не завершення будівельних робіт. Цікаво, що при цьому ще на початку лютого 2020 року на форумі забудовник повідомляє, що будівельні роботи тривають... Тим часом на будмайданчику з будинку стирчить висотний будівельний кран, з яким здати його в експлуатацію не так вже й просто. Але все це не зупиняє забудовника від другої спроби вже в лютому 2020 року отримати сертифікат на об’єкт, який вочевидь ще в стані будівництва. Закономірний результат – знову відмова з тих самих мотивів", –повідомляють ЗМІ.

За їхньою інформацією, гроші за введення в експлуатацію взяв "смотрящій" за ДАБІ від топ-чиновника Інспекції часів Януковича та автора схеми "5 доларів за метр" Сергія Кучера – Олександр Сергієнко (колишній начальник управління дозвільних процедур ДАБІ).

"На користь цієї версії говорить простий факт: в січні 2020 року Сергієнко був радником Костенко, так само як і зараз виконує функцію головного "касира". Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, на даний час усі важелі керівництва ДАБІ перейшли до Кучера. Тим більше, що в березні 2020 року було ухвалене гучне рішення про ліквідацію Інспекції, але при цьому чомусь призначили і голову ДАБІ Юрія Васильченка, і голову ліквідаційної комісії ДАБІ Богдана Федоренка. Обох пов’язують із Кучером та Сергієнко. І от Сергієнко просто "трішки забув" поділитися "кешем" зі своїми друзями, пообіцявши забудовнику вирішення питання. Саме тому GEOS подавав документи на отримання сертифікату, вважаючи, що вирішив питання з ДАБІ, та не розуміючи, з яких підстав йому відмовляли", – говориться в статті.

Там підкреслюється: поки абсолютно "фунтовий" голова ДАБІ Юрій Васильченко записує беззмістовні відеозвернення, у Сергієнка є шанс довиконати свої зобов’язання та видати забудовнику сертифікат.

"Цікаво, чи вдасться Сергієнку зберегти цілісність пакунків отриманих грошей, чи все ж доведеться поділитися зі своїми друзями для того, щоб хтось таки підписав сертифікат. Ще однієї відмови терпіння забудовника не витримає. Відволікайтеся від потоку новин про COVID-19 та спостерігайте за життям рідких корупційних тваринок в їх природньому ареалі поширення", – резюмують ЗМІ.