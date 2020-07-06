ЗМІ: Ізраїль організував диверсію та вибух на військовому об'єкті в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Причиною пожежі на призначеному для виробництва центрифуг об’єкті в Натанзі минулого тижня була організована Ізраїлем диверсія із застосуванням вибухового пристрою. Таке твердження джерела газети The New York Times наводиться в матеріалі, опублікованому в неділю, пише УНН.
“Співробітник розвідки близькосхідної держави, обізнаний про те, що сталося, повідомив, що Ізраїль несе відповідальність за атаку на ядерний об’єкт в Натанзі, де було застосовано потужний вибуховий пристрій”, — йдеться в статті. Видання не уточнює ім’я і посаду даного співробітника, а також не повідомляє, про яку саме розвідувальну службу йдеться.
За версією газети, військовослужбовець з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) також підтвердив її журналістам, що на об’єкті в Натанзі 2 липня спрацював вибуховий пристрій.
Видання констатує, що немає можливістю перевірити твердження про причетність Ізраїлю до події. Воно не пояснює, як саме вибуховий пристрій потрапив на територію об’єкта. У матеріалі наголошується, що офіційні особи Ізраїлю в неділю не дали однозначної відповіді на питання про те, чи організувала ця країна диверсію в Ірані.
Офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді раніше заявив, що пошкоджена під час пожежі будівля на об’єкті в Натанзі призначене для виробництва центрифуг. Камальванді, слова якого навело агентство IRNA, зазначив, що в результаті події жертв немає, але завдано значних матеріальних збитків.
Додамо, в травні Іран законодавчо заборонив спортсменам змагатися з ізраїльтянами.