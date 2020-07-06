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ЗМІ: Ізраїль організував диверсію та вибух на військовому об'єкті в Ірані

ЗМІ: Ізраїль організував диверсію та вибух на військовому об'єкті в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Причиною пожежі на призначеному для виробництва центрифуг об’єкті в Натанзі минулого тижня була організована Ізраїлем диверсія із застосуванням вибухового пристрою. Таке твердження джерела газети The New York Times наводиться в матеріалі, опублікованому в неділю, пише УНН.

“Співробітник розвідки близькосхідної держави, обізнаний про те, що сталося, повідомив, що Ізраїль несе відповідальність за атаку на ядерний об’єкт в Натанзі, де було застосовано потужний вибуховий пристрій”, — йдеться в статті. Видання не уточнює ім’я і посаду даного співробітника, а також не повідомляє, про яку саме розвідувальну службу йдеться.

За версією газети, військовослужбовець з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) також підтвердив її журналістам, що на об’єкті в Натанзі 2 липня спрацював вибуховий пристрій.

Видання констатує, що немає можливістю перевірити твердження про причетність Ізраїлю до події. Воно не пояснює, як саме вибуховий пристрій потрапив на територію об’єкта. У матеріалі наголошується, що офіційні особи Ізраїлю в неділю не дали однозначної відповіді на питання про те, чи організувала ця країна диверсію в Ірані.

Офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді раніше заявив, що пошкоджена під час пожежі будівля на об’єкті в Натанзі призначене для виробництва центрифуг. Камальванді, слова якого навело агентство IRNA, зазначив, що в результаті події жертв немає, але завдано значних матеріальних збитків.

Додамо, в травні Іран законодавчо заборонив спортсменам змагатися з ізраїльтянами.

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