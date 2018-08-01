ЗМІ: до Криму з Братислави полетів лише один словацький депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Напередодні ввечері словацький депутат Петер Марчек вирушив з Братислави до анексованого Криму. З ним спочатку повинні були летіти інші депутати, але зрештою він поїхав сам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hlavne Spravy.
Як зазначається, один депутат від SNS і ще троє від Smer-SD повинні були їхати з ним. Вказано, що мали бути і деякі підприємці, але з ним "не побачили жодної людини, щоб здавалося, що вона їде з Марчеком".
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Марчек, як повідомляється, висловив розчарування, що ці депутати не летять з ним, а, з його слів, "летять з іншого аеропорту або злякалися тиску ЗМІ", які засудили візит до Криму.
Російські ЗМІ сьогодні повідомили, що словацька делегація з 10 представників прибула до анексованого Росією Криму і їх зустріли в аеропорту "Сімферополь". Йшлося про політиків і бізнесменів зі Словаччини.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що до анексованого Криму зібралися словацькі депутати.