ЗМІ: в Іраку затримано впливовий лідер ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Іракська влада повідомила про затримання впливового лідера терористичного угрупування "Ісламська Держава" в Мосулі, повідомляє УНН з посиланням на газета Baghdad Post.
За даними видання, затримання Ібрагіма Мешааля Марея відбулося на лівому березі річки Тигр “на основі точних даних розвідки”. Затриманого передано іракській владі. Вони приймуть рішення про подальші судові процедури щодо Марея.
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Нагадаємо, правоохоронні відомства США та Євросоюзу завадили роботі кількох важливих каналів поширення ісламістської пропаганди терористичної мережі “Ісламська держава”. Протягом дводенної операції поліція та спецпризначенці конфіскували сервери і дані в низці країн Євросоюзу, Канаді та США. Головною мішенню була інформагенція “Ісламської держави” — Amaq. Саме за допомогою цієї інформагенції ісламісти часто поширюють свої повідомлення, зокрема беруть на себе відповідальність за різноманітні теракти, як-то ті, що відбулися в Парижі, Брюсселі, Барселоні, Берліні та на Близькому Сході. Їм вдалося “завдати тяжкого удару можливостям пропаганди” ІД, заявив у п’ятницю, 27 квітня, керівник Європолу Роб Вейнрайт. Європол — це європейська поліцейська організація, яка опікується боротьбою з організованою злочинністю і розслідуванням серйозних злочинів.