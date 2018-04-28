СМИ: в Ираке задержан влиятельный лидер ИГ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Иракские власти сообщили о задержании влиятельного лидера террористической группировки “Исламское Государство” в Мосуле, сообщает УНН со ссылкой на газета Baghdad Post.
По данным издания, задержание Ибрагима Мешааля Марея произошло на левом берегу реки Тигр “на основе точных данных разведки”. Задержанный передан иракским властям. Они примут решение о дальнейших судебные процедуры относительно Марея.
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Напомним, правоохранительные ведомства США и Евросоюза помешали работе нескольких важных каналов распространения исламистской пропаганды террористической сети “Исламское государство”. В течение двухдневной операции полиция и спецназовцы конфисковали серверы и данные в ряде стран Евросоюза, Канаде и США. Главной мишенью было информагентство “Исламского государства” — Amaq. Именно с помощью этой информагентства исламисты часто распространяют свои сообщения, в том числе берут на себя ответственность за различные теракты, как то те, которые произошли в Париже, Брюсселе, Барселоне, Берлине и на Ближнем Востоке. Им удалось “нанести тяжелый удар возможностям пропаганды” ИД, заявил в пятницу, 27 апреля, руководитель Европола Роб Уэйнрайт. Европол — это европейская полицейская организация, которая занимается борьбой с организованной преступностью и расследованием серьезных преступлений.