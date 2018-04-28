СМИ: в Ираке задержан влиятельный лидер ИГ

По данным издания, задержание Ибрагима Мешааля Марея произошло на левом берегу реки Тигр “на основе точных данных разведки”. Задержанный передан иракским властям. Они примут решение о дальнейших судебные процедуры относительно Марея.

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Напомним, правоохранительные ведомства США и Евросоюза помешали работе нескольких важных каналов распространения исламистской пропаганды террористической сети “Исламское государство”. В течение двухдневной операции полиция и спецназовцы конфисковали серверы и данные в ряде стран Евросоюза, Канаде и США. Главной мишенью было информагентство “Исламского государства” — Amaq. Именно с помощью этой информагентства исламисты часто распространяют свои сообщения, в том числе берут на себя ответственность за различные теракты, как то те, которые произошли в Париже, Брюсселе, Барселоне, Берлине и на Ближнем Востоке. Им удалось “нанести тяжелый удар возможностям пропаганды” ИД, заявил в пятницу, 27 апреля, руководитель Европола Роб Уэйнрайт. Европол — это европейская полицейская организация, которая занимается борьбой с организованной преступностью и расследованием серьезных преступлений.