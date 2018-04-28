СМИ: в Ираке задержан влиятельный лидер ИГ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 11628 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 26928 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 44034 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 71083 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 115409 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 88882 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 126252 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185168 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278038 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203148 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 116988 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 110105 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 91203 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 112608 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 59366 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 59928 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 113169 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 381724 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 343809 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 428596 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 15650 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 26866 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 33051 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68306 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 275471 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

СМИ: в Ираке задержан влиятельный лидер ИГ

Киев • УНН

 • 10690 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Иракские власти сообщили о задержании влиятельного лидера террористической группировки “Исламское Государство” в Мосуле, сообщает УНН со ссылкой на газета Baghdad Post.

СМИ: в Ираке задержан влиятельный лидер ИГ

По данным издания, задержание Ибрагима Мешааля Марея произошло на левом берегу реки Тигр “на основе точных данных разведки”. Задержанный передан иракским властям. Они примут решение о дальнейших судебные процедуры относительно Марея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Пентагона заявил об усилении борьбы с ИГ в Сирии

Напомним, правоохранительные ведомства США и Евросоюза помешали работе нескольких важных каналов распространения исламистской пропаганды террористической сети “Исламское государство”. В течение двухдневной операции полиция и спецназовцы конфисковали серверы и данные в ряде стран Евросоюза, Канаде и США. Главной мишенью было информагентство “Исламского государства” — Amaq. Именно с помощью этой информагентства исламисты часто распространяют свои сообщения, в том числе берут на себя ответственность за различные теракты, как то те, которые произошли в Париже, Брюсселе, Барселоне, Берлине и на Ближнем Востоке. Им удалось “нанести тяжелый удар возможностям пропаганды” ИД, заявил в пятницу, 27 апреля, руководитель Европола Роб Уэйнрайт. Европол — это европейская полицейская организация, которая занимается борьбой с организованной преступностью и расследованием серьезных преступлений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,550.99