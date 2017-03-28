Зловмисник напав с сокирою на знайомих через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Київщині заарештували на два місяці чоловіка, який наніс удари сокирою своїм знайомим, від яких один із них помер на місці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що двоє товаришів прийшли до свого знайомого та повідомили, що відмовляються йому повертати борг у сумі 2 600 гривень. В подальшому, чоловік схопив сокиру та наніс численні удари по голові та тілу обом потерпілим. Від завданих тілесних ушкоджень один з чоловіків помер на місці події, а іншого доставлено до лікарні.
За цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та за ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб) КК України.
За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Наразі досудове розслідування триває, проводяться активні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, зловмисник вбив киянина, щоб не повертати борги.