Злоумышленник напал с топором на знакомых из-за долгов

Установлено, что двое товарищей пришли к своему знакомому и сообщили, что отказываются ему возвращать долг в сумме 2600 гривен. В дальнейшем, мужчина схватил топор и нанес многочисленные удары по голове и телу обоим пострадавшим. От причиненных телесных повреждений один из мужчин скончался на месте происшествия, а другой доставлен в больницу.

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия.

Как сообщал УНН, злоумышленник убил киевлянина, чтобы не возвращать долги.